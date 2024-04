Κέρκυρα

Κέρκυρα: Ανήλικος μαχαίρωσε εφήβους και περαστικό

Πώς συνέβη το περιστατικό. Άμεση κινητοποίηση της Αστυνομίας και του ΕΚΑΒ για την αντιμετώπισή του.

Επεισόδιο με νεαρούς σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην πλατεία Σαρόκο στην Κέρκυρα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας του νησιού corfutvnews έχουν τραυματιστεί τρία έως τώρα άτομα από επίθεση που δέχτηκαν με μαχαίρι: δύο νεαροί και ένας περαστικός ο οποίος προσπάθησε να σταματήσει το δράστη.

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη η αιτία της συμπλοκής, όμως ο πρωταγωνιστής της φέρεται να είναι μαθητής Λυκείου γνωστός με ψευδώνυμο, ο οποίος ήρθε αρχικά στα χέρια με τον έναν από τους τραυματίες, έναν μαθητή Γυμνασίου.

Άμεσα στο σημείο ήρθε το ΕΚΑΒ όπου μετέφερε τους τραυματίες στο Νοσοκομείο, ενώ o δράστης, ο οποίος αρχικά "εξαφανίστηκε", εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο αργότερα, από ην Αστυνομία.

