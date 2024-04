Πέλλα

Γιαννιτσά - Τροχαίο: Νεκρός πεζός που παρασύρθηκε από φορτηγό

Υπό ποιες συνθήκες συνέβη το δυστύχημα, το οποίο κόστισε τη ζωή στον άτυχο άνδρα που περπατούσε στο δρόμο.

Τραγικό θάνατο βρήκε λίγο μετά τη μία μετά το μεσημέρι 72χρονος πεζός στα Γιαννιτσά του νομού Πέλλας. φορτηγό αυτοκίνητο, που οδηγούσε 29χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα. Ο 72χρονος, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε απόαυτοκίνητο, που οδηγούσε 29χρονος, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.