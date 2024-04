Φθιώτιδα

Λαμία – Ενδοοικογενειακή βία: Καταδικάστηκε για ξυλοδαρμό της συντρόφου του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια ήταν η καταγγελία της κοπέλας για την επανειλημμένη συμπεριφορά του. Ποια η ακριβής απόφαση του δικαστηρίου.

-

Ακόμη ένα περιστατικό βίας άνδρα κατά γυναίκας σημειώθηκε πριν λίγες μέρες και εκδικάστηκε την Τρίτη, αυτή τη φορά στην πόλη της Λαμίας. Πρόκειται για τον ξυλοδαρμό 20χρονης από το σύντροφό της ο οποίος εκδικάστηκε την Τρίτη 02.04 από το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης lamiareport.gr , 20χρονη είχε καταγγείλει στην αστυνομία ότι ξημερώματα της 25ης Μαρτίου είχε έναν έντονο διαπληκτισμό με το σύντροφό της ο οποίος και την ξυλοκόπησε, κάτι που όπως υποστήριξε, είχε γίνει άλλες τρεις φορές στο παρελθόν.

Ο νεαρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, και σε βάρος του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες της ενδοοικογενειακής επικίνδυνης σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση, της ενδοοικογενειακής απειλής και της εξύβρισης.

Το Δικαστήριο έκρινε ένοχο των κατηγορούμενο και για τις τρεις κατηγορίες, και του επέβαλλε ποινή φυλάκισης κατ’ συγχώνευση δύο ετών και οκτώ μηνών, με τριετή αναστολή.

Επίσης του επιβλήθηκε απαγόρευση προσέγγισης της εγκαλούσας σε απόσταση μικρότερη των 100 μέτρων και οποιασδήποτε επικοινωνίας μαζί της, είτε διά ζώσης είτε από ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας.

Ειδήσεις σήμερα:

Καλιφόρνια: Θύμα απαγωγής ζητά βοήθεια από αστυνομικούς και την πυροβολούν (βίντεο)

Μεσσήνη: Νύχτα τρόμου για εργαζόμενη σε περίπτερο

Κέρκυρα: Ανήλικος μαχαίρωσε εφήβους και περαστικό