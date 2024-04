Κέρκυρα

Κέρκυρα - Συμπλοκή ανηλίκων: Ερωτικό κίνητρο βλέπουν οι Αρχές

Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο λεκτικός τσακωμός τους κατέληξε σε αιματηρή επίθεση, όταν ο ένας τράβηξε μαχαίρι και επιτέθηκε στον άλλο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες για την αιματηρή συμπλοκή μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κέρκυρα, στην πλατεία Σαρόκο, από την οποία τραυματίστηκαν τρία άτομα.

Μέχρι στιγμής η δικογραφία σχηματίζεται, με την προανάκριση να συνεχίζεται, από την οποία θα φανεί αν ο δράστης κληθεί σε απολογία με τη διαδικασία του αυτοφώρου ή αν η Εισαγγελία θα διατάξει να αφεθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι ελεύθεροι παραπέμποντας την υπόθεση σε τακτική δικάσιμο.

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι προς το παρόν οι Αρχές «βλέπουν» ερωτικά κίνητρα πίσω από το περιστατικό. Το βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ ανήλικων μαθητών στην Κέρκυρα φαίνεται με πόσο βίαιο τρόπο οι δύο μαθητές, 14 και 17 ετών έρχονται στα χέρια, πέφτουν στο έδαφος ενώ δεκάδες άτομα γύρω τους παρακολουθούν τον άγριο τσακωμό τους.

Συγκεκριμένα, η συμπλοκή έγινε μεταξύ ενός 14χρονου μαθητή γυμνάσιου και ενός 17χρονου μαθητή λυκείου. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο λεκτικός τσακωμός τους κατέληξε σε αιματηρή επίθεση, όταν ο ένας τράβηξε μαχαίρι και επιτέθηκε στον άλλο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Από την επίθεση τραυματίστηκε και ένας 49χρονος Ιταλός που βρέθηκε στο σημείο και προσπάθησε να τους χωρίσει.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι μπροστά στα μάτια ανύποπτων περαστικών στην πλατεία Σαρόκο. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν στο Νοσοκομείο τον 14χρονο μαθητή γυμνασίου που δέχθηκε την επίθεση και τραυματίστηκε στο πόδι, τον 17χρονο φίλο του και τον Ιταλό, στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγε.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων.

