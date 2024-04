Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 13χρονη έκανε απόπειρα αυτοκτονίας για γυμνές φωτογραφίες της που διακίνησε συνομίληκος

Ο μαθητής παραμένει υπό κράτηση, μέχρι να απολογηθεί ενώπιον των ανακριτικών αρχών.

Έναν εφιάλτη κατήγγειλε ότι έζησε ένα 13χρονο κορίτσι στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας συνομήλικός της φαίνεται πως κοινοποίησε σε τρίτους ευαίσθητες φωτογραφίες της με αποτέλεσμα το κορίτσι να φτάσει σε σημείο να κάνει απόπειρα αυτοκτονίας.

Μετά την καταγγελία της μητέρας του κοριτσιού στην ΕΛΑΣ, ο ανήλικος συνελήφθη από τους αστυνομικούς του τμήματος της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα.

Σε βάρος του ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη ότι χωρίς δικαίωμα κοινολόγησε σε τρίτο, οπτικό και οπτικοακουστικό υλικό στο οποίο αποτυπώνεται δημόσια πράξη άλλου, που αφορά στη γενετήσια ζωή του, η οποία οδήγησε το θύμα σε απόπειρα αυτοκτονίας κατά εξακολούθηση καθώς και για κατοχή, διάθεση και διανομή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το επίμαχο υλικό εντοπίστηκε στο κινητό του ανήλικου μετά από έρευνα της αστυνομίας. Ο 13χρονος παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή όπου ζήτησε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες και μέχρι τότε θα παραμείνει κρατούμενος.

