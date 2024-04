Κέρκυρα

Κέρκυρα - Συμπλοκή ανηλίκων: Στον Εισαγγελέα Ανηλίκων ο 17χρονος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Αρχές "βλέπουν" ερωτικό κίνητρο πίσω από την αιματηρή συμπλοκή

-

Στον εισαγγελέα Ανηλίκων Κέρκυρας οδηγήθηκε λίγο μετά τις 3μ.μ, ο 17χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες μετά το αιματηρό επεισόδιο με ανήλικους σε πλατεία της πόλης.

Σε βάρος του, σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για τα αδικήματα, της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της βαριάς σωματικής βλάβης κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Σύμφωνα με το σχετικό Δελτίο Τύπου της Αστυνομίας την προανάκριση για την υπόθεση διενήργησε η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Κέρκυρας, ενώ όπως ο ίδιος είπε στους αστυνομικούς, αρχικά επιχείρησε με το μαχαίρι,να κτυπήσει μια 19χρονη, η οποία τραυματίστηκε ελαφρά, στην προσπάθεια της να τον ακινητοποιήσει .

Στη συνέχεια εξελίχθηκε το αιματηρό συμβάν με τον 14χρονο, τον άλλο 17χρονο και τον 49χρονο ιταλό, ο οποίος έσπευσε στο σημείο για βοήθεια.

Οι Αρχές "βλέπουν" ερωτικό κίνητρο

Σύμφωνα με το corfutvnews.gr, οι υπάρχουσες πληροφορίες αναφέρουν ότι προς το παρόν οι Αρχές «βλέπουν» ερωτικά κίνητρα πίσω από το περιστατικό. Το βίντεο - ντοκουμέντο από τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής μεταξύ ανήλικων μαθητών στην Κέρκυρα φαίνεται με πόσο βίαιο τρόπο οι δύο μαθητές, 14 και 17 ετών έρχονται στα χέρια, πέφτουν στο έδαφος ενώ δεκάδες άτομα γύρω τους παρακολουθούν τον άγριο τσακωμό τους.

Συγκεκριμένα, η συμπλοκή έγινε μεταξύ ενός 14χρονου μαθητή γυμνάσιου και ενός 17χρονου μαθητή λυκείου. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο λεκτικός τσακωμός τους κατέληξε σε αιματηρή επίθεση, όταν ο ένας τράβηξε μαχαίρι και επιτέθηκε στον άλλο με αποτέλεσμα να τραυματιστούν. Από την επίθεση τραυματίστηκε και ένας 49χρονος Ιταλός που βρέθηκε στο σημείο και προσπάθησε να τους χωρίσει.

Το επεισόδιο σημειώθηκε γύρω στις 14:00 το μεσημέρι μπροστά στα μάτια ανύποπτων περαστικών στην πλατεία Σαρόκο. Στο σημείο έσπευσαν δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και μετέφεραν στο Νοσοκομείο τον 14χρονο μαθητή γυμνασίου που δέχθηκε την επίθεση και τραυματίστηκε στο πόδι, τον 17χρονο φίλο του και τον Ιταλό, στον οποίο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και έφυγε.

Ο 17χρονος μεταφέρθηκε στο πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων.

πηγή: Corfupresstv.com

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία - Άγιοι Ανάργυροι: Ανείπωτος πόνος στην κηδεία της 28χρονης Κυριακής (εικόνες)

Μαγνησία: Γιαγιά παγίδεψε σπείρα απατεώνων

Τέμπη – Καρυστιανού: Χρόνια η παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας