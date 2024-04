Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο ανατράπηκε και προσέκρουσε σε άλλο όχημα (βίντεο)

Οι επιβάτες αυτοκινήτου που ήταν σταματημένο σε φανάρι είδαν ξαφνικά μπροστά τους να πέφτει ένα άλλο ΙΧ, το οποίο στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα συνέβη λίγο πριν τις 7 το πρωί της Παρασκευής 5 Απριλίου στη Θεσσαλονίκη στη συμβολή των οδών Γεροποτάμου και Καραολή Δημητρίου. Δυο φοιτητές που επέβαιναν σε ΙΧ αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο σε φανάρι είδαν ξαφνικά μπροστά τους να πέφτει στο καπό ένα άλλο ΙΧ, το οποίο στη συνέχεια ανατράπηκε.

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τόσο των δύο φοιτητών όσο και του οδηγού του άλλου αυτοκινήτου που ανατράπηκε, ένα κόκκινο βαν παραβίασε τον κόκκινο σηματοδότη και ο οδηγός στην προσπάθειά του να το αποφύγει έπεσε στο σταματημένο όχημα και στη συνέχεια ανατράπηκε.

Το ευτύχημα είναι πως δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός.

