Λουτράκι: Επιτέθηκε στην πρώην του και προσπάθησε να την βιάσει

Πώς οι πράξεις του έγιναν αντιληπτές. Μετά την καταγγελία της γυναίκας τηλεφώνησε στην μητέρα της και την απείλησε για την ζωή της.

Στιγμές αγωνίας και τρόμου έζησε μία 29χρονη κοπέλα στο Λουτράκι Κορινθίας το απόγευμα της περασμένης Τρίτης (2/4) όταν δέχθηκε επίθεση από τον πρώην σύντροφο της ο οποίος την χτύπησε, την ακινητοποίησε και αποπειράθηκε να την βιάσει.

Για καλή της τύχη οι πράξεις του έγιναν αντιληπτές από τον πατέρα του θύματος με αποτέλεσμα ο δράστης να τρομάξει και να τραπεί σε φυγή.

Το χρονικό

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 19.00 το απόγευμα την ώρα που η κοπέλα βρισκόταν μέσα στο πατρικό της σπίτι σύμφωνα με πληροφορίες από το protothema.gr. Όπως ανέφερε στις Αρχές, ο πρώην σύντροφος της, 49 ετών, εισέβαλε σε αυτό από μία ανασφάλιστη πόρτα και με τη χρήση βίας την ανάγκασε να εξέλθει. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε ο εφιάλτης της.

Ο φερόμενος ως δράστης ακινητοποίησε την 29χρονη δίπλα στο αυτοκίνητό του, την απείλησε και την χαστούκισε στο πρόσωπο. Στη συνέχεια την έσφιξε δυνατά με τα χέρια του ώστε να μην μπορεί να κουνηθεί, την θώπευσε και επιχείρησε να της αφαιρέσει τα ρούχα με σκοπό να την βιάσει.

Τότε ήταν που, για καλή τύχη της τύχη, οι πράξεις του έγιναν αντιληπτές από τον πατέρα της με αποτέλεσμα ο δράστης να τραπεί σε φυγή.

Και σαν να μην έφταναν τα παραπάνω, η γυναίκα κατήγγειλε στους αστυνομικούς πως και χθες Πέμπτη (4/4) ο 49χρονος επικοινώνησε τηλεφωνικά με την μητέρα της και την απείλησε για τη ζωή της.

Ο άνδρας κλήθηκε από το Τ.Α. Κορίνθου και προσήλθε αυτοβούλως όπου και συνελήφθη για το αδίκημα της απειλής σε βάρος της μητέρας της 29χρονης, ενώ για τα υπόλοιπα αδικήματα σχηματίσθηκε δικογραφία λόγω παρέλευσής του αυτοφώρου.

