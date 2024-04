Λασιθίου

Ιεράπετρα: Τρεις φωτιές με αέρα 8 μποφόρ - Εκκένωση οικισμών (βίντεο)

"Συναγερμός" έχει σημάνει σε κατοίκους και τοπικές Αρχές, λόγω της έντασης των ανέμων. Ποιος οικισμός εκκενώθηκε, πως εξελίσσονται τα πύρινα μέτωπα.

Αντιμέτωποι με τρεις φωτιές είναι κάτοικοι και πυροσβέστες στην Ιεράπετρα Λασιθίου, στην Κρήτη.

Η αντιμετώπιση των εστιών είναι δύσκολη λόγω της ισχυρής έντασης των ανέμων που πνέουν στην περιοχή, καθώς φθάνει τα 8 μποφόρ.

Μάλιστα, μέσω του 112 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στον Μαύρο Κόλυμπο να εκκενώσουν την περιοχή, κατευθυνόμενοι προς Κουτσουρά.

Το ένα μέτωπο φωτιάς είναι στις Μάλες, σε χαμηλή βλάστηση, όπου επιχειρούν πυροσβέστες με 4 υδροφόρα οχήματα.

Η άλλη φωτιά είναι στις Αμμουδάρες, ανάμεσα σε θερμοκήπια, όπου επιχειρούν στελέχη της Πυροσβεστικής με 3 οχήματα.

Το σημαντικότερο πύρινο μέτωπο είναι στον Μαύρο Κόλυμπο, όπου η φωτιά καίει έκταση με δάσος και χαμηλή βλάστηση. Εκεί επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 15 οχήματα, ενώ ρίψεις νερού από αέρος γίνονται από δυο ελικόπτερα.

Γύρω στις 10:00, εκδόθηκε νέα εντολή εκκένωσης μέσω του 112, για εκκένωση των οικισμών Αχλιάς, Αγίας Φωτιάς και Γαλήνης με οδηγία προς τους πολίτες να μετακινηθούν προς Κουτσουρά.

