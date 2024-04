Κοινωνία

Γυναικοκτονία - Δημογλίδου: Υπήρχαν όλα τα εφόδια για να σωθεί η Κυριακή, αλλά... (βίντεο)

Τι είπε στον ΑΝΤ1 η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας για τις ευθύνες των αστυνομικών, το περιπολικό - ταξί και τον φόβο να μην εμπιστεύονται την ΕΛ.ΑΣ. τα θύματα ενδοοικογενειακής βίας.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Στούντιο με Θέα» μίλησε το Σάββατο η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, σχετικά με την γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους και τα λάθη των αστυνομικών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Ο πατέρας της άτυχης Κυριακής έχει καταγγείλει ότι ότι κανείς δεν τον ενημέρωσε από την Αστυνομία για τον χαμό της κόρης του έξω από το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων και πως την επόμενη της δολοφονίας που πήγε στο Τμήμα με τα ρούχα της δουλειάς, αμέσως μόλις έμαθε τι είχε συμβεί, δεν τον άφησαν καν να μπει στο Αστυνομικό Τμήμα και να συναντήσει τον αξιωματικό υπηρεσίας για να του επιβεβαιώσει ότι όντως ήταν η κόρη του το θύμα της επίθεσης λίγα μέτρα από την σκοπιά του Αστυνομικού Τμήματος.

Απαντώντας, η κ. Δημογλίδου είπε ότι «έχει επικοινωνήσει με τον πατέρα η Αστυνομία, γιατί ήταν δύσκολο να βρούμε στοιχεία της μητέρας. Ο ίδιος ο επικεφαλής της ΓΑΔΑ του τηλεφώνησε και εξέφρασε την λύπη του ίδιου και την λύπη όλου του Σώματος. Είναι τραγικό για εμάς να βλέπουμε μια κοπέλα δολοφονημένη έξω από την σκοπιά αστυνομικού τμήματος».

«Ήταν δύσκολο να βρούμε στοιχεία επικοινωνίας. Ο φίλος της που συνόδευε το θύμα, δεν μπορούσε να μας δώσει στοιχεία για τους γονείς της κοπέλας. Βρήκαμε στοιχεία του πατέρα την άλλη ημέρα το πρωί», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως προσέθεσε, κανείς δεν έδιωξε τον πατέρα από το συγκεκριμένο Αστυνομικό Τμήμα, αλλά τον παρέπεμψαν σε άλλη υπηρεσία, καθώς την προανάκριση για την δολοφονία την ανέλαβε άλλη υπηρεσία και όχι το Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Αναργύρων.

Συνέχισε λέγοντας «Είναι κατανοητός και ο θυμός και η αγανάκτηση σε αυτήν την περίπτωση και από τους γονείς και από τους οικείους της. Δεν είμαι εδώ για να δικαιολογήσω τους αστυνομικούς, αλλά δεν πρέπει να βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι. Έχουμε δώσει πολλές φορές και από αυτήν την εκπομπή συγχαρητήρια σε αστυνομικούς για πράξεις τους».





Για την φράση του τηλεφωνητή στην άτυχη 28χρονη ότι «το περιπολικό δεν είναι ταξί», την οποία στιγμάτισε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στο Συνέδριο της ΝΔ, η Κωνσταντία Δημογλίδου τόνισε ότι «Το περιπολικό είναι και ταξί όταν χρειάζεται βοήθεια κάποιος. Εδώ μαζί λέγαμε για τον αστυνομικό που έβαλε στο περιπολικό ένα παιδί που ήταν ουσιαστικά νεκρό και το μετέφερε στο νοσοκομείο και το κράτησε στην ζωή. Το περιπολικό γίνεται οποιοδήποτε όχημα όταν πολίτες χρειάζονται βοήθεια».

Επεσήμανε ότι «Υπήρχαν όλα τα εφόδια ώστε να προστατευτεί αυτός ο άνθρωπος. Έχει ξεκινήσει η ΕΔΕ και αναμένεται να ολοκληρωθεί την ερχόμενη εβδομάδα, ενώ είναι σε εξέλιξη η εισαγγελική έρευνα. Φαίνεται ότι δεν ακολουθήθηκε καθόλου η διαδικασία για καταγγελία από θύμα ενδοοικογενειακής βίας. Είναι αυτεπάγγελτο αδίκημα. Έπρεπε να καταγραφούν τα στοιχεία ακόμη και αν η κοπέλα δεν επιθυμούσε την δίωξη του δράστη, ώστε να αναζητηθεί ο δράστης, σύμφωνα με την αυτεπάγγελτη διαδικασία».

«Έχει πάνω από 25 αστυνομικούς το συγκεκριμένο τμήμα. Δεν υπάρχουν λάθη που σχετίζονται με υποστελέχωση. Υπήρχαν περιπολίες στην περιοχή, όχι ένα περιπολικό, υπήρχαν περιπολίες στην περιοχή που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν την συγκεκριμένη γυναίκα. Θα έπρεπε όχι να την παραπέμπψουν, αλλά να την μεταφέρουν, να την οδηγήσουν οι αστυνομικοί σε ένα από τα δύο τμήματα με τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, υπάρχουν δύο στην ευρύτερη περιοχή», ανέφερε η κ. Δημογλίδου.

Ερωτηθείσα για το κατά πόσον η τραγωδία με την Κυριακή μπορεί να αποθαρρύνει θύματα ενδοοικογενειακής βίας από το εμπιστεύονται την Αστυνομία για καταγγελίες, η εκπρόσωπος Τύπου του Σώματος είπε ότι «Οι δεκάδες γυναίκες που πήγαν αυτήν την εβδομάδα και κατήγγειλαν βία και σώθηκαν χάρη στις σωστές ενέργειες αστυνομικών μαρτυρούν ότι θα πρέπει να συνεχίσουν να κάνουν καταγγελίες τα θύματα. Δεν πρέπει τα λάθη μιας περίπτωσης, να καθοδηγήσουν την κοινή γνώμη ως προς την ασφάλεια».

Τέλος, ερωτηθείσα για το γεγονός ότι ο φρουρός στο Αστυνομικό Τμήμα είναι υπό απόταξη από την Αστυνομία, η κ. Δημογλίδου είπε ότι «δίνει ο νόμος το δικαίωμα στον αστυνομικό να υπηρετεί, μέχρι να υπάρχει αμετάκλητη δικαστική απόφαση. Μέχρι τότε υπάρχει το δικαίωμα από τον νόμο να υπηρετεί κανονικά».

