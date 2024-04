Ηράκλειο

Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή στο Ηράκλειο Κρήτης

Πρόκειται για το δεύτερο θύμα τροχαίου στην Κρήτη, αφού λίγες μέρες πριν έχασε την ζωή του ένας 25χρονος μοτοσικλετιστής.

Ένας 27χρονος δικυκλιστής άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο τα ξημερώματα της Κυριακής 07/4 στην παραλιακή Ηρακλείου και γίνεται το δεύτερο θύμα μέσα στην εβδομάδα που χάνει τη ζωή του στον δρόμο.

Στο σημείο του δυστυχήματος έσπευσε ασθενοφόρο του, το οποίο μετέφερε τον νεαρό στο Βενιζέλειο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Πρόκειται για το δεύτερο θύμα μέσα στην εβδομάδα, θυσία στον βωμό της ασφάλτου.

H τροχαία Ηρακλείου συνεχίζει τις έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος που στοίχισε τη ζωή στον 27χρονο.

