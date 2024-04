Αχαΐα

Πάτρα: Ο δήμος στέλνει ειδοποιητήρια οφειλών σε… μακαρίτες

Ευτράπελα και μακάβριες παρεξηγήσεις συμβαίνουν με τις λογιστικές υπηρεσίες του δήμου οι οποίες δείχνουν... υπερβάλλοντα ζήλο.

Σύγχυση, αναστάτωση, αλλά και μακάβριες παρεξηγήσεις έχουν προκαλέσει κάποιες από τις ατομικές ειδοποιήσεις οφειλών, που αποστέλλει κατά κύματα ο Δήμος Πατρέων σε πολίτες, αφού εκτός από τις ανακρίβειες, τα λάθη και τις αναχρονιστικές ασυνέπειες, δεν λείπουν και οι ετεροχρονισμένες επιδόσεις σε Πατρινούς, που εδώ και πολλά χρόνια έχουν πεθάνει. Τα ειδοποιητήρια που αποστέλλει ο Δήμος Πατρέων αφορούν σε οφειλές από κλήσεις, από τέλη ακαθάριστων εσόδων, τέλη παρεπιδημούντων, καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων, τέλη ελλιμενισμού, Τέλη Ακίνητης Περιουσίας, Δημοτικό Φόρο Ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Δημοτικά Τέλη Καθαριότητας και Φωτισμού, οφειλές από μισθώματα και οφειλές από τέλη κοιμητηρίων.

Όπως αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης pelop.gr , εμβρόντητοι οι συγγενείς τεθνεώτων παραλαμβάνουν ειδοποιητήρια που έχουν ως παραλήπτες πεθαμένα προσφιλή τους πρόσωπα. Η έκπληξη και η απορία γίνονται άγχος και φόρτιση, όταν αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να μπουν στην ψυχοφθόρο και χρονοβόρο διαδικασία να αποδείξουν ότι ο άνθρωπός τους δεν είναι εν ζωή. Ενδεικτική είναι η περίπτωση πατρινού εμπόρου ο οποίος έχει πεθάνει από το 2001. Ο υπηρεσιακός φάκελος του Δήμου Πατρέων είχε ως αποδέκτη τον ίδιο στη διεύθυνση που κατοικούσε εν ζωή. Η ιστοσελίδα απευθύνθηκε για τις σχετικές εξηγήσεις στον αναπληρωτή του δημάρχου Διονύση Πλέσσα, ο οποίος είναι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Διοίκησης και Δημοτικής Κατάστασης, Οικονομικών, Διαχείρισης Προσόδων, Τοπικής Οικονομίας, ΚΕΠ, Νομικής Υπηρεσίας και Εσωτερικού Ελέγχου, πλην όμως, ο κ. Πλέσσας δεν ανταποκρίθηκε.

