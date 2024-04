Θεσπρωτία

Missing alert – Θεσπρωτία: Αίσιο τέλος στην εξαφάνιση 33χρονου

Που εντοπίστηκε ο άντρας τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από το απόγευμα της Τετάρτης.

Αίσια κατάληξη είχε το θρίλερ με την εξαφάνιση ενός 33χρονου από το Πλαίσιο Φιλιατών, στη Θεσπρωτία.

Ο άνδρας είχε εξαφανιστεί από το απόγευμα της Τετάρτης, όταν έφυγε από το σπίτι του προς άγνωστη κατεύθυνση, αφήνοντας πίσω το κινητό του τηλέφωνο.

Εφόσον δεν εντοπίστηκε σε φιλικά ή συγγενικά σπίτια εκδόθηκε missing alert, το πρωί της Κυριακής (7/4).

Σύμφωνα με πληροφορίες του thespro.gr, τελικά ο 33χρονος εντοπίστηκε και είναι καλά στην υγεία του. Συγκεκριμένα, βρέθηκε να κινείται πεζός σε περιοχή των Φιλιατών Θεσπρωτίας.

