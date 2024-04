Ηράκλειο

Ηράκλειο: Παρακολουθούσε την πρώην σύντροφό του και συνελήφθη

Η νεαρή γυναίκα, όπως κατήγγειλε, ζούσε μέσα στον τρόμο καθώς ο 40χρονος άνδρας είχε γίνει η "σκιά" της.

Εμμονή με την πρώην σύντροφό του φαίνεται πως είχε ένας 40χρονος άνδρας ο οποίος συνελήφθη από τις αρχές στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, το απόγευμα της Δευτέρας, μία 26χρονη πήγε στο αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου και κατήγγειλε πως ο 40χρονος της προκαλεί τρόμο καθώς σχεδόν καθημερινά την παρακολουθεί.

Όπως ανέφερε στην καταγγελία της από τον Φεβρουάριο μέχρι και χθες τον έβλεπε να της στήνει καρτέρι έξω από το σπίτι όπου φιλοξενείται και να την ακολουθεί.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικοί μέσα σε λίγη ώρα εντόπισαν και συνέλαβαν τον 40χρονο ο οποίος πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη.

