Γιάννενα: Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από σφοδρή σύγκρουση (εικόνες)

Σοβαρό τροχαίο με νεκρό σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης στα Ιωάννινα.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 21:00 στην Ανατολή Ιωαννίνων ,όταν επί της Γ Σεπτεμβρίου στη συμβολή της με την οδό Μακρυγιάννη , υπό συνθήκες που διερευνώνται, μία μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν 2 άτομα συγκρούστηκε με ένα ΙΧΕ όχημα ,με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 59χρονου οδηγού της μηχανής και τον σοβαρό τραυματισμό της 56χρονης συνεπιβάτιδας .

Δεν αναφέρθηκε τραυματισμός του 81χρονου οδηγού του οχήματος .Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και κλιμάκιο της Τροχαίας .Η αστυνομία λόγω των σκληρών εικόνων απέκλεισε το σημείο όπου έλαβε χώρα το τραγικό συμβάν ...

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες ακούστηκε ένας εκκωφαντικός θόρυβος και όλοι όσοι βρίσκονταν στην περιοχή κατάλαβαν πως κάτι πολύ σοβαρό είχε συμβεί και έσπευσαν να βοηθήσουν.

Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ όμως που έφτασαν αμέσως στο σημείο απομάκρυναν τον κόσμο και τα μικρά παιδιά.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων.

