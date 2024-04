Δωδεκανήσα

Σύμη: Προσπάθησε να την βιάσει μέσα σε καφετέρεια

Απόπειρα βιασμού από έναν 30χρονο άντρα κατήγγειλε μια 32χρονη κάτοικος της Σύμης, μέσα στην καφετέρια που της ανήκει.

Απόπειρα βιασμού από έναν 30χρονο Αλβανό κατήγγειλε μια 32χρονη κάτοικος Σύμης, μέσα στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της. Ειδικότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 9 Απριλίου αστυνομικοί μετέβησαν σε κατάστημα υγειονομικου ενδιαφέροντος έπειτα από κλήση, όπου και εντόπισαν την ιδιοκτήτρια να διατηρεί μερικώς τις αισθήσεις της, παρουσία θαμώνων οι οποίοι ήταν εκείνοι που κάλεσαν τους κάλεσαν αλλά και τον 30χρονο δράστη.

Νωρίτερα, ο 30χρονος Αλβανός είχε κλειδώσει 32χρονη ιδιοκτήτρια μέσα στο κατάστημά της, ενώ εκείνη του είχε ζητήσει να αποχωρήσει και αφού αρνήθηκε να φύγει εκείνος της επιτέθηκε με ερωτικό σκοπό. Ο 30χρονος αφού επιτέθηκε στους αστυνομικούς και άσκησε βία εναντίον τους κατά τη σύλληψή του, του πέρασαν χειροπέδες και τον οδήγησαν στο Αστυνομικό Τμήμα ενώ η 32χρονη συνοδεία φιλικών της προσώπων μεταφέρθηκε στο Περιφερειακό Ιατρείο Σύμης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Κατά την προανάκριση και υλικό που συλλέχθηκε διακριβώθηκε πως 30χρονος με την χρήση βίας αποπειράθηκε να βιάσει την 32χρονη γυναίκα η οποία αντιστάθηκε. Από την αστυνομία κατασχέθηκε σχετικό βιντεοληπτικό υλικό. Στην 32χρονη δόθηκε παραγγελία για εξέτασής από αρμόδιο Ιατροδικαστή. Για το συμβάν ενημερώθηκε η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Ρόδου.

Ο 30χρονος συνοδεία αστυνομικών σήμερα Τετάρτη 10 Απριλίου έφτασε στη Ρόδο και θα οδηγηθεί ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών Ρόδου με τις κατηγορίες της απόπειρας βιασμού, της παράνομης κατακράτησης, της διατάραξης οικιακής ειρήνης και της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Την υπόθεση χειρίζεται ο δικηγόρος Βασίλης Μπέης.

