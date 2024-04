Αχαΐα

Πάτρα: Άγρια επίθεση σε περιπολικό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεαροί επιτέθηκαν σε περιπολικό στο κέντρο της Πάτρας, τα ξημερώματα της Πέμπτης.

-

(εικόνα αρχείου)

Επίθεση σε πλήρωμα περιπολικού έγινε τα ξημερώματα από δεκάδες άτομα στο κέντρο της Πάτρας.

Στις 3.30 τα ξημερώματα έλαβε κλήση η Αστυνομία , μέσω 112 , για διατάραξη κοινής ησυχίας , καθώς σε κατάστημα στον πεζόδρομο της Γεροκωστοπούλου και Υψηλάντου είχε μεγάλη συγκέντρωση ατόμων.

Όταν έφθασε στο σημείο περιπολικό , περίπου 30 άτομα επιτέθηκαν στο πλήρωμα πετώντας πέτρες και μπουκάλια , προκαλώντας σημαντικές ζημιές στο περιπολικό.

Άμεσα έφθασε ισχυρή αστυνομική δύναμη που προχώρησε σε 3 συλλήψεις νεαρών, ενώ οι υπόλοιποι τράπηκαν σε φυγή.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Νεϊμάρ: Αναστολή στο πρόστιμο για την τεχνητή λίμνη

“Τουρισμός για Όλους”: Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις - Το επόμενο στάδιο

Μητσοτάκης στον ΑΝΤ1 για Τέμπη: Όλα τα ηχητικά είναι στη Δικαιοσύνη, χωρίς κυβερνητική παρέμβαση