Αχαΐα

Πάτρα: Συγκρούσεις αντιεξουσιαστών με αστυνομικούς τα ξημερώματα

Πάνω από 30 άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια και έγιναν 13 προσαγωγές.

Σοβαρά επεισόδια μεταξύ ομάδας αναρχικών και αστυνομίας έγιναν στις 4 τα ξημερώματα στην Πάτρα, μετά από πάρτι που διοργανώθηκε στην Πλατεία Ολγας.

Πάνω από 30 άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια και έγιναν 13 προσαγωγές, ενώ στη συνέχεια διοργανώθηκε και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού.

Οι αντιεξουσιαστές έβαλαν φωτιά σε 3 κάδους στην οδό Κολοκοτρώνη και Μαιζώνος, ενώ έσπασαν την είσοδο καταστήματος στο κάτω μέρος της Πλατείας και έγραψαν συνθήματα, με αποτέλεσμα την παρέμβαση διμοιρίας των ΜΑΤ.

Πηγή: tempo24.news

