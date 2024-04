Φθιώτιδα

Λαμία: Ανήλικος δεχτηκε επίθεση από σκύλους (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα αδέσποτα σκυλιά που τραυμάτισαν τον ανήλικο, φαίνεται να έχουν τραυματίσει πριν λίγους μήνες και μία γυναίκα που οδηγούσε δίκυκλο.

-

Από το παιχνίδι, στο Νοσοκομείο, βρέθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (10/4) 15χρονος μαθητής που κινούνταν στον κεντρικό δρόμο της εισόδου της Ροδίτσας στη Λαμία.

Τρία μεγαλόσωμα σκυλιά, του επιτέθηκαν καταφέρνοντάς του δαγκώματα στη δεξιά γάμπα.

Το παιδί έτρεξε να προστατευθεί και βρήκε την ψυχραιμία να ειδοποιήσει τους γονείς του και την αστυνομία. Με μέριμνα των γονιών του ο 15χρονος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Λαμίας, ενώ στη συνέχεια η μητέρα του μετέβη στο Αστυνομικό Μέγαρο και υπέβαλλε μήνυση κατά παντός υπευθύνου.

Στα καλά καθούμενα ο άτυχος μαθητής βρέθηκε να λαμβάνει δύο αντιβιώσεις, ενώ ευτυχώς ήταν καλυμμένος εμβολιαστικά.

Σύμφωνα πάντως με τα όσα κατήγγειλαν στο LamiaReport οι γονείς του παιδιού, πρόκειται για τα ίδια σκυλιά που πριν μερικούς μήνες είχαν προκαλέσει σοβαρό τροχαίο σε 49χρονη που κινούνταν με το μηχανάκι της στη συγκεκριμένη οδό. Η γυναίκα τότε, είχε τραυματιστεί σοβαρά (στα άκρα) και σύμφωνα με το ρεπορτάζ εξακολουθεί να ταλαιπωρείται για την αποκατάσταση της υγείας της.

«Αυτό που θέλουμε είναι να γίνει κάτι με τα αδέσποτα πριν γίνει κάποιο μεγαλύτερο κακό. Τα συγκεκριμένα σκυλιά επιτίθονται σε οχήματα, δάγκωσαν ένα παιδί. Τι περιμένουμε να γίνει το χειρότερο για να δώσουμε λύση;», δήλωσε στο LamiaReport η μητέρα του 15χρονου που ζητεί την άμεση απομάκρυνση των συγκεκριμένων σκυλιών από κατοικημένες περιοχές.

Ειδήσεις σήμερα:

Κακοκαιρία “Daniel”: Δημιουργήθηκε νησίδα από τα μπάζα στον Παγασητικό

ΕΚΤ - Επιτόκια: Στον “πάγο” για πέμπτη συνεχόμενη συνεδρίαση

Άγιος Παντελεήμονας: Συμπλοκή με πυροβολισμούς