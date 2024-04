Χανιά

Revenge porn – Χανιά: 46χρονη έστειλε επίμαχο υλικό στην οικογένεια του πρώην της

Η δράστης δεν δέχθηκε την απόφαση του 34χρονου συντρόφου της να χωρίσουν και αποφάσισε να τον εκδικηθεί.

Μια υπόθεση revenge porn απασχολεί τις αστυνομικές και δικαστικές Αρχές στα Χανιά τα τελευταία 24ωρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, την Τετάρτη 10 Απριλίου ένας 34χρονος κατήγγειλε ότι η 46χρονη σύντροφός του έστειλε σε συγγενείς του αποκαλυπτικές φωτογραφίες με το πρώην ζευγάρι σε ερωτικές περιπτύξεις.

Ο 34χρονος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα, flashnews.gr, είχε αποφασίσει να χωρίσουν κάτι που δεν επιθυμούσε η 46χρονη και έτσι έστειλε τις επίμαχες φωτογραφίες σε συγγενείς του.

Η γυναίκα συνελήφθη για εκδικητική πορνογραφία και για άσκηση ψυχολογικής ενδοοικογενειακής βίας και οδηγήθηκε στις δικαστικές Αρχές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο Εισαγγελέας την άφησε ελεύθερη μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

