Πιερία: Τροχαίο δυστύχημα με μηχανή

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του κι έπεσε πάνω σε περίφραξη σπιτιού.

Ένας 48χρονος έχασε τη ζωή του το βράδυ της Παρασκευής, λίγο μετά τις 20:00, όταν η μηχανή που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε σε περίφραξη οικίας, στο Κίτρος Πιερίας.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Πύδνας – Κολινδρού.

