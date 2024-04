Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε η σορός που εντοπίστηκε στον Θερμαϊκό

Σε ποιον ανήκει η σορός που εντοπίστηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο Θερμαϊκό

Μία 52χρονη ήταν η άτυχη γυναίκα που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στη θάλασσα στην περιοχή της Νέας Παραλίας στη Θεσσαλονίκη, όπως αναφέρεται σε σημερινή ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος.

Για το περιστατικό της πτώσης της γυναίκας στη θάλασσα ενημερώθηκε χθες το απόγευμα από την Άμεση Δράση της ΕΛΑΣ η Λιμενική Αρχή Θεσσαλονίκης και άμεσα μετέβησαν στην περιοχή στελέχη της, ενώ περιπολικό σκάφος του ΛΣ ανέσυρε χωρίς τις αισθήσεις την 52χρονη αλλοδαπή και τη μετέφερε στη στεριά.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

