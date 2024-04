Ηλεία

Ηλεία: Φωτιά σε αποθήκη όπου έμεναν εργάτες γης (εικόνες)

Δέκα εργάτες γης έμεναν στην αποθήκη που έγινε παρανάλωμα του πυρός.

Παρανάλωμα του πυρός έγινε μια αποθήκη στην οποία διέμεναν εργάτες γης, στην Βάρδα μετά από φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η φωτιά ξεκίνησε μετά από διαρροή σε μπουκάλες υγραερίου.

Πάντα με τις ίδιες πηγές -και όπως αποδεικνύουν άλλωστε και οι εικόνες - η αποθήκη των εργατών καταστράφηκε ολοσχερώς με την πυροσβεστική που έφθασε στο σημείο να περιορίζει τις φλόγες πριν προλάβουν και επεκταθούν.

Οι δέκα εργάτες γης που ζούσαν εκεί είναι καλά στην υγεία τους.

Πηγή: Patrisnews.com

