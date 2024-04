Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι “ξεσήκωσε” γειτονιά (βίντεο)

Συναγερμός σήμανε το πρωί του Σαββάτου σε γειτονιά της Θεσσαλονίκης, με την Πυροσβεστική να σπεύδει για κατάσβεση.

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί του Σαββάτου σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας σε συναγερμό την Πυροσβεστική και τη γειτονιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου, όπου σύμφωνα με τους κατοίκους της περιοχής, βρίσκουν συχνά καταφύγιο χρήστες ναρκωτικών.

Εντός του κτιρίου, σε άλλο χώρο βρισκόταν τέσσερις άστεγοι, που είχαν βρει καταφύγιο στο εγκαταλελειμμένο σπίτι και δεν είχαν αντιληφθεί την φωτιά.

Ευτυχώς κανείς δεν κινδύνευσε, καθώς οι πυροσβέστες κατάφεραν να τους βγάλουν εγκαίρως από το φλεγόμενο οίκημα.

Η πυρκαγιά στο σπίτι, που βρίσκεται κοντά στη ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, στον Δενδροπόταμο, προκάλεσε πυκνούς καπνούς στην περιοχή.

Οι γείτονες κάνουν λόγο για συχνό φαινόμενο, καθώς δεν είναι η πρώτη φορά, ούτε η μοναδική που τυλίγεται το συγκεκριμένο σπίτι στις φλόγες, καταγγέλλοντας παράλληλα αδιαφορία από την ιδιοκτήτριά του.

Από τη φωτιά δεν υπήρξε τραυματισμός.

