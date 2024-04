Άγιο Όρος

Το Τίμιο Ξύλο στη Θεσσαλονίκη: Ουρές για τον “θησαυρό” από το Άγιον Όρος (εικόνες)

Για πρώτη φορά βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη το κομμάτι του Τιμίου Ξύλου από το Άγιον Όρος.

Με κάθε επισημότητα και με τη δέουσα θρησκευτική κατάνυξη, πραγματοποιήθηκε την Κυριακή η υποδοχή του Τιμίου Ξύλου και του τεμαχίου του Αρράφου Χιτώνα του Χριστού, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης, τα οποία εκτίθενται προς προσκύνημα για πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη, από τη Μονή Παντοκράτορος του Αγίου Όρους όπου φυλάσσονται.

Η υποδοχή των δύο ιερών κειμηλίων που φυλάσσονται μαζί σε λειψανοθήκη στη Μονή Παντοκράτορος, έγινε στον προαύλιο χώρο του ιερού ναού.

Τελέστηκε εντός του ναού πανηγυρική Δοξολογία και στη συνέχεια ο Κατανυκτικός Αρχιερατικός Εσπερινός από τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεο.

Στον Εσπερινό στο πλαίσιο του προγράμματος των ομιλιών των Κυριακών των Κατανυκτικών Εσπερινών μίλησε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Όπως επισημαίνουν οι ιερείς του ναού, ο σπάνιος πνευματικός θησαυρός που υπάρχει σε ειδική λειψανοθήκη, που περιλαμβάνει και λίθο από τον Πανάγιο Τάφο, φιλοξενείται για πρώτη φορά στη συμπρωτεύουσα.

Θα ακολουθήσουν καθημερινές πολυήμερες λατρευτικές εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν έως την Κυριακή 21 Απριλίου το απόγευμα, οπότε τα ιερά αντικείμενα θα πάρουν τον δρόμο της επιστροφής στο 'Αγιο Όρος, έπειτα από το πέρας της ακολουθίας του Κατανυκτικού Εσπερινού.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου, κατά τις ημέρες της παραμονής των δύο ιερών κειμηλίων, ενώ πρόκειται να έχει ξεκινήσει το λαϊκό προσκύνημα, καθώς αναμένεται χιλιάδες πολίτες να επισκεφθούν τον ναό για να προσκυνήσουν το Τίμιο Ξύλο όπου σταυρώθηκε ο Χριστός και ο 'Αρραφος Χιτώνας στον οποίο τύλιγε το Σώμα Του. Ήδη από την Κυριακή έχουν αρχίσει να συρρέουν πιστοί.

