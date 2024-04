Ηράκλειο

Ηράκλειο: Θρίλερ με σορό σε προχωρημένη σήψη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς εντοπίστηκε το μακάβριο εύρημα στη θαλάσσια περιοχή του Ηρακλείου.

-

Σορος εντοπίστηκε στη θάλασσα από αλιέα σε διερχόμενο σκάφος, στην περιοχή του Καρτερού στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η σορός εντοπίστηκε το πρωί της Δευτέρας, ενώ αμέσως ειδοποιήθηκε το λιμενικό που έσπευσε στο σημείο.

Το άψυχο σώμα βρίσκεται σε κατάσταση προχωρημένης σήψης καθώς εκτιμάται ότι βρίσκεται ήδη 30 ημέρες στο νερό, με αποτέλεσμα η κατάσταση του πτώματος να έκανε εξαιρετικά δύσκολη την επιχείρηση περισυλλογής του.

Το πτώμα ανασύρθηκε τελικά λίγη ώρα αργότερα, ενώ σειρά έχουν οι διαδικασίες ταυτοποίησής του.

Πηγή: cretalive.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Τούμπα: Ανήλικοι επιτέθηκαν σε νεαρούς

“Το Πρωινό” - Άγιοι Ανάργυροι: βίντεο ντοκουμέντο από την δολοφονία της Κυριακής

Πιερρακάκης στον ΑΝΤ1: Δεν θα αφήσουμε κανένα παιδί απροστάτευτο από το bullying (βίντεο)