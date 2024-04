Λασιθίου

Κρήτη: Μπήκαν σε σπίτι και “έσπασαν” στο ξύλο τους ενοίκους

Συλλήψεις για άγρια βία στην Κρήτη. Πώς έγινε το περιστατικό.

Στη σύλληψη πέντε αλλοδαπών για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο ομοεθνών τους προχώρησαν αστυνομικοί σε περιοχή του Δήμου Ιεράπετρας. Η σύλληψη τους έγινε μετά την ταυτοποίηση τους ως δράστες της επίθεσης κατά των δύο ανδρών με τους οποίους, όπως προέκυψε, είχαν διάφορες.

Οι πέντε συλληφθέντες της 13ης Απριλίου κατά τις μεταμεσονύκτιες ώρες, μπήκαν στο σπίτι των δύο ομοεθνών τους και τους χτύπησαν χρησιμοποιώντας τα χέρια και τα πόδια τους, αλλά και πετώντας τους πέτρες.

Από την έρευνα αστυνομικών Αστυνομικού Τμήματος Ιεράπετρας, του Τμήματος Ασφάλειας Ιεράπετρας και του Κλιμακίου Αστυνομικών Επιχειρήσεων Σητείας, έγινε η ταυτοποίησή τους και η σύλληψη τους στις 14 Απριλίου το πρωί

Στην κατοχή του ενός από τους συλληφθέντες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μαχαίρι και μικροποσότητα κάνναβης-σοκολάτα, και σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.

Ενεργείται προανάκριση από το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.

