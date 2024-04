Χανιά

Τροχαίο - Χανιά: Νεκρός διανομέας σε σύγκρουση μηχανών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμη ένα δυστύχημα σημειώθηκε στους δρόμους, τα ξημερώματα της Τετάρτης.

-

Νέο θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε, στις 2:30 περίπου τα ξημερώματα της Τετάρτης ,στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην Αγία Μαρίνα Χανίων.

Δύο μοτοσυκλέτες συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 50χρονου, ενώ στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκε με τραύματα ο 54χρονος οδηγός της δεύτερης μοτοσυκλέτας.

Ο 50χρονος ήταν διανομέας και πατέρας ενός μωρού.

Για τα αίτια του νέου θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί έρευνα η Τροχαία Χανίων.

Πηγή: neakriti.gr

Εικόνες: flashnews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στους Αγίους Αναργύρους: “Γιατί έχει καταγραφεί μόνο η τελευταία μαχαιριά;”

BCL: Το Περιστέρι πέτυχε μεγάλη πρόκριση στο Βελιγράδι

Βόλος: Έκρηξη σε κέντρο διασκέδασης (εικόνες)