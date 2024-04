Λασιθίου

Ιεράπετρα: Ανατροπή στο θάνατο του 65χρονου Γερμανού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα στοιχεία από την κάμερα ασφαλείας, που «μετέτρεψαν» τον θάνατο από παθολογικά αίτια, σε δολοφονία από επιστήθιο φίλο.

-

Χωρίς να έχει διευκρινιστεί και να έχει γίνει ξεκάθαρο μέχρι στιγμής, το κίνητρο που οδήγησε στη δολοφονία του 65χρονου Γερμανού συνταξιούχου οδηγού νταλίκας Κλάους Ρούντολφ Σλίμπερ, θα οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα στα δικαστήρια της Νεάπολης την Πέμπτη 18 Απριλίου στις 11 το πρωί, ο 45χρονος περιστασιακός ναυαγοσώστης, με καταγωγή από χωριό του πρώην Δήμου Λεύκης Σητείας, ο οποίος φέρεται σύμφωνα με τη δικογραφία, να έχει προκαλέσει το θάνατο του αλλοδαπού φίλου του, το βράδυ του Σαββάτου 6 Απριλίου στο σπίτι όπου διέμενε, κοντά στο λιμανάκι των Φέρμων Αγίου Ιωάννου Ιεράπετρας.

Το πρωί της Κυριακής 7 Απριλίου ο 65χρονος Κλάους Ρούντολφ Σλίμπερ βρέθηκε νεκρός ανάσκελα στο πάτωμα του σαλονιού του, δυο μέτρα μακριά από την είσοδο του διαμερίσματος του από την γυναίκα που φρόντιζε για το φαγητό του, τα φάρμακα του και τις παυσίπονες ενέσεις του. Εκείνη γνώριζε ότι ο 65χρονος ήταν καρκινοπαθής τελικού σταδίου, είχε αστάθεια στη βάδιση και πολύ χαμηλό οξυγόνο τις τελευταίες μέρες. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκε ήταν ο φυσιολογικός θάνατος από παθολογικά αίτια η έπειτα από πτώση στο πάτωμα λόγω χτυπημάτων στο κεφάλι.

Κάλεσε την Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και τους φίλους του και αφού οι αστυνομικοί είδαν ότι στο πάτωμα υπήρχε μια στάμπα αίματος από το οποίο φαινόταν ότι είχε συρθεί στο πάτωμα γύρω στους 20 πόντους ίσως προσπαθώντας ανεπιτυχώς να ανασηκωθεί, ερεύνησαν τον χώρο, δεν διαπίστωσαν ίχνη παραβίασης στις πόρτες και τα παράθυρα και κάλεσαν τοπικό γραφείο τελετών να παραλάβει τη σορό. Σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν «παρών» και ο 45χρονος φερόμενος ως ο δράστης του φονικού.

Για να δοθεί ή όμως η άδεια ταφής, θα έπρεπε να εκδοθεί (Κυριακή πρωί) το πιστοποιητικό θανάτου από κάποιον γιατρό της περιοχής του Αγίου Ιωάννου που θα μπορούσε να έρθει στο σημείο εκείνο. Επειδή δεν απαντούσε κανείς στο κινητό του τηλέφωνο, ούτε και ο ογκολόγος που τον παρακολουθούσε στο Ηράκλειο, κλήθηκε ιδιώτης ιατρός από την Ιεράπετρα, που αφού άκουσε το ιστορικό της κατάστασης της υγείας του και δεν κατάλαβε να υπάρχει από τους παριστάμενος κάποια αμφιβολία για το πώς προήλθε ο θάνατος του, εξέδωσε το πιστοποιητικό θανάτου, αναφέροντας ότι ο Κλάους πέθανε από παθολογικά αίτια και έτσι κηδεύτηκε την επομένη Δευτέρα 8 Απριλίου στο κοιμητήριο του Αγίου Ιωάννου.

Τι «έδειξε» το υλικό από την κάμερα

Μετά την κηδεία του Κλάους, η γυναίκα που τον βρήκε νεκρό, ένιωθε ένα βάρος μέσα της και διαισθητικά οδηγήθηκε στον Αλβανό υπήκοο που μένει δίπλα στο διαμέρισμα του Κλάους, ζητώντας του να κοιτάξει τι έχει γράψει η κάμερα του, που βλέπει στην κοινόχρηστη σκάλα και στην είσοδο των δυο διαμερισμάτων, το διάστημα από το απόγευμα του Σαββάτου μέχρι το πρωί της Κυριακής 7 Απριλίου. Στο υλικό από αυτήν την κάμερα, φάνηκε ότι το βράδυ του Σαββάτου, ένας άντρας με χαρακτηριστικό βηματισμό εισέρχεται στην πολυκατοικία, χτυπά το κουδούνι, φωνάζει τον Κλάους, εκείνος του ανοίγει και δέχεται μια σπρωξιά, ενώ ακούγονται ήχοι από την πτώση του και δύο βογγητά πόνου από το εσωτερικό του σπιτιού. Ο άγνωστος άντρας φορεί γάντια, κουκούλα, μάσκα με γενειάδα και παράξενα ρούχα. Μένει στο διαμέρισμα του Κλάους γύρω στα 25 λεπτά και μετά ανοίγει την πόρτα και απομακρύνεται σαν κύριος.

Νωρίτερα στο διαμέρισμα του Κλάους είχε βρεθεί μια φίλη του, που αργότερα εκείνο το βράδυ, τον κάλεσε στο κινητό του, αλλά εκείνος δεν απάντησε, θεωρώντας ότι τον είχε πάρει ο ύπνος. Όταν ο γείτονας του και η γυναίκα που του έφερνε φαγητό, είδαν την εισβολή του αγνώστου στο σπίτι του Κλάους, έκαναν τη σχετική καταγγελία στην Τοπική Αστυνομία που βρήκε υλικό και από άλλες κρυφές κάμερες της γειτονιάς, καταλήγοντας στην ταυτότητα του πιθανού δράστη και ζητώντας από την Εισαγγελική Αρχή να εκδοθεί αμέσως ένταλμα σύλληψης. Μέχρι να ολοκληρωθεί η προανάκριση και για να μην εξαφανιστεί ο 45χρονος παραπέμφθηκε στο αυτόφωρο για ένα μαχαίρι που βρέθηκε κατά την έρευνα στην κατοχή του και οδηγήθηκε στα Δικαστήρια της Νεάπολης με τον συνήγορο του να επιτυγχάνει την αθώωση του .

Σύμφωνα με πληροφορίες από τα μέχρι στιγμής στοιχεία έχει αποκλειστεί η περίπτωση του σεξουαλικού εγκλήματος, και της σχέσης των δυο με υποθέσεις ναρκωτικών και υπερισχύει η εκτίμηση ότι πρόκειται για οικονομικό έγκλημα, η τεκμηρίωση του οποίου έχει προχωρήσει σε ικανοποιητικό βαθμό, από το Τμήμα Ασφάλειας Ιεράπετρας και από τη Διεύθυνση Οργανωμένου Εγκλήματος Ηρακλείου.

Η ιατροδικαστική εξέταση έχει δείξει δυο χτυπήματα στο πίσω μέρος του κεφαλιού του 65χρονου χωρίς να έχει διευκρινιστεί από πού προέρχονται, ενώ αναμένονται και άλλες εργαστηριακές ιστολογικές εξετάσεις.

Την ερχόμενη Τετάρτη θα ξεκινήσει η κύρια ανάκριση και θα κληθούν να καταθέσουν στον ανακριτή στα Δικαστήρια της Νεάπολης, όλοι οι μάρτυρες που έχουν καταθέσει μέχρι στιγμής για την υπόθεση αυτή στην Ελληνική Αστυνομία.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Influencers: πανευρωπαϊκό σαφάρι ελέγχων - 20 Έλληνες στη λίστα

Ισραήλ: Το Ιράν... καθυστέρησε την χερσαία επιχείρηση στην Ράφα

Ναύπακτος: Νεαρός έσερνε αστυνομικό με το αυτοκίνητο