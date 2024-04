Χανιά

Γαύδος: Το πρωί αντιδήμαρχος και το μεσημέρι υπάλληλος καθαριότητας

Όλα τα σκουπίδια μεταφέρονται στα Χανιά και στα Σφακιά και εκεί γίνεται η διαχείριση τους, καθώς το νησί είναι πολύ μικρό για να λύσει το θέμα της ανακύκλωσης.

Τον χειμώνα οι μόνιμοι κάτοικοι της Γαύδου είναι γύρω στους 200 και τα προβλήματα αντιμετωπίζονται. Το καλοκαίρι με δίμηνες συμβάσεις η δημοτική αρχή καλύπτει τις ανάγκες σε προσωπικό και τα δυο απορριμματοφόρα καλύπτουν την αποκομιδή των σκουπιδιών.

Ο κ. Λαμπάκης χρειάστηκε να βγάλει ειδική επαγγελματική άδεια οδήγησης για να μπορεί να χειριστεί τα οχήματα του δήμου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. «Όταν αναλάβαμε ως δημοτική αρχή δεν υπήρχε ούτε απορριμματοφόρο. Γνωρίζαμε τι θα ακολουθούσε». Όπως λέει ο αντιδήμαρχος, έχουν καταθέσει αίτημα για την πρόσληψη προσωπικού, αλλά οι θέσεις ανοίγουν μέσω ΑΣΕΠ και μπορεί κάποιος να περάσει, αλλά να μην επιλέξει το νησί ως τόπο διαμονής.

Εκείνο που διασώζει την μικρή Γαύδο από τις συνέπειες του τουρισμού στην καθαριότητα είναι ότι οι επισκέπτες μεταβαίνουν στο νησί ευαισθητοποιημένοι για το περιβάλλον και φροντίζουν να μην ρυπαίνουν με τα συνήθη σκουπίδια τις παραλίες.

