Ηράκλειο

Βία ανηλίκων: Ξυλοδαρμός ανηλίκου…για το TikTok (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό άγριου ξυλοδαρμού παιδιού με άλλα παιδιά όχι απλώς να παρακολουθούν, αλλά και να προτρέπουν τον θύτη να συνεχίσει.

-

Η αγριότητα με την οποία ανήλικος χτυπά μαθητή της δευτέρας γυμνασίου, σε σχολικό συγκρότημα της ΠΕ του Ηρακλείου σοκάρει. Όπως σοκάρει και η στάση των υπόλοιπων μαθητών που τον προτρέπουν να συνεχίσει να χτυπά τον 14χρονο. Ενώ οι ίδιοι στέκονται πάνω από το θύμα με τα κινητά τους, καταγράφοντας τον ξυλοδαρμό.

Δράστης είναι ένα μεγαλύτερο παιδί με καταγωγή από την Αλβανία που χαρακτηρίζεται εξωσχολικός. Θύμα του ένας μαθητής της δευτέρας γυμνασίου, ο οποίος λίγες ώρες αργότερα εξετάστηκε σε νοσοκομείο, χωρίς ευτυχώς να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα.

Οι υπόλοιποι μαθητές ακούγονται να παρακινούν το δράστη τόσο στην Ελληνική όσο και την Αλβανική γλώσσα, να συνεχίσει να χτυπά το θύμα, που φαίνεται ανίκανο να αντισταθεί. «Παίξε του, πάτησε τον, παίξ’ του μπουνιές», επαναλαμβάνουν συνεχώς, χωρίς κανείς να παρεμβαίνει για να γλιτώσει το άτυχο θύμα από τα χτυπήματα που δέχεται στο πρόσωπο, το κεφάλι και το σώμα.

Ο δράστης φτάνει στο σημείο να τον πατάει με τους υπόλοιπους μαθητές να επικροτούν. Μόνο όταν πλέον ο 14χρονος φαίνεται να είναι σχεδόν λιπόθυμος, ένας από τους μαθητές μπαίνει στη μέση για να σταματήσει ο ξυλοδαρμός.

Ο άγριος ξυλοδαρμός, φαίνεται να είχε ένα και μόνο στόχο. Να ανεβάσουν στο tik - tok και διάφορες ομάδες τα βίντεο όπως συμβαίνει κατά κόρον το τελευταίο διάστημα με ανάλογα κρούσματα σε όλη την Ελλάδα.

Η επίθεση αποκαλύφθηκε όταν ένας από τους μαθητές ανέβασε το βίντεο με τον ξυλοδαρμό. Το βίντεο διέρρευσε προκαλώντας σάλο στην περιοχή όπου βρίσκεται το σχολείο. Ένα 24ωρο αργότερα και αφού οι γονείς του μαθητή κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία, το βίντεο κατέβηκε από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, ωστόσο εξακολουθεί να κυκλοφορεί στα κινητά των μαθητών του σχολείου, το οποίο δεν φαίνεται να έχει κινήσει ακόμη τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο Αιγαίο

Γαύδος: Το πρωί αντιδήμαρχος και το μεσημέρι υπάλληλος καθαριότητας

Πάτρα: Γκαραζόπορτα πλάκωσε γυναίκα