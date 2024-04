Αχαΐα

Το βίντεο του ξυλοδαρμού 8χρονου από 7χρονο στο TikTok και οι αντιδράσεις των γονιών

Οι γονείς των μαθητών δημοτικού που ενεπλάκησαν στο περιστατικό μίλησαν στον ΑΝΤ1.

-

Των Κατερίνα Χαραλαμπάκου και Κωνσταντίνου Φλαμή

«Το παιδί μου ήρθε σημαδεμένο, με μελανιά στο μάτι, έκλαιγε και ήταν πολύ χάλια», δήλωσε στον ΑΝΤ1 η μητέρα του 8χρονου που δέχθηκε επίθεση από 7χρονο, στην Πάτρα.

Η γυναίκα μίλησε στον δημοσιογράφο του ΑΝΤ1, Κωνσταντίνο Φλαμή, ο οποίος και εξασφάλισε το επίμαχο βίντεο, που ανέβηκε στο TikTok.

«Το βίντεο δείχνει να χτυπάει το παιδί μου, τρέχει πάνω του, το έχει βάλει σε μια γωνία και δεν μπορεί να υπερασπιστεί τον εαυτό του και τα άλλα παιδιά τραβάνε και δεν πάνε να βοηθήσουν».

Αυτό το περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων σοκάρει, όχι μόνο γιατί αυτήν τη φορά πρωταγωνιστούν παιδιά της δευτέρας δημοτικού, αλλά γιατί ο 7χρονος σύμφωνα με την καταγγελία, χτύπησε βίαια 8χρονο για να γίνει viral και να αυξήσει τους ακόλουθους του στο tik tok .

«Όταν μου ήρθε το βίντεο, μου κοπήκαν τα πόδια πήγα στο σπίτι του παιδιού, κατέβασαν το βίντεο», περιέγραψε η μητέρα του 8χρονου.

Ο πατέρας του 7χρονου ζήτησε «συγγνώμη» ωστόσο, υποστηρίζει πως η παρέα του 8χρονου ενοχλούσε τον γιο του και πως στο βίντεο που ανέβηκε στο tik tok δεν υπάρχει ξυλοδαρμός.

«Το ανέβασε στο tik tok ,αλλά είναι δικός μου λογαριασμός, όμως δεν δείχνει ξυλοδαρμό. Όχι ότι το δικαιολογώ, όμως δυστυχώς η εποχή που ζούμε δεν μπορούμε να αποφύγουμε κάποια πράγματα με τα κινητά», είπε στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του 7χρονου θύτη.

Η μητέρα του 8χρονου που δέχθηκε την επίθεση, δεν θα προχωρήσει σε μήνυση κατά του παιδιού, αλλά όπως είπε στον ΑΝΤ1, έκανε γνωστή την υπόθεση, ώστε να βοηθηθούν άλλα παιδιά να μιλήσουν. «Να βοηθήσουμε τα παιδιά μας, να τα προστατεύσουμε, να μιλάνε, δεν είναι μόνα τους γι’ αυτό το λέω».

Τελευταία έρευνα δείχνει πως το 42% των παιδιών έχουν τηλέφωνο μέχρι την ηλικία των 10 ετών. Το ποσοστό αυξάνεται στο 71% μέχρι την ηλικία των 12 ετών και σε περίπου 91% μέχρι το λύκειο.

