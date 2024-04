Αχαΐα

Αχαΐα – Καταγγελία: 7χρονος ξυλοκόπησε άγρια 8χρονο και ανέβασε το βίντεο στο TikTok

Σοκαρισμένος ο περίγυρος για την εξοικείωση του ανηλίκου με την ακραία βία και με την επίδειξή της στα social media.

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανήλικων προκαλεί ανησυχία και προβληματισμό. Καταγράφηκε στην περιοχή των Ζαρουχλέικων Αχαΐας, και στην προκειμένη περίπτωση η ηλικία του εμπλεκόμενου προκαλεί σοκ.

Πιο αναλυτικά και όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών flamis.gr , τρία αδέλφια έπαιζαν στον δρόμο και κάποια στιγμή φαίνεται ότι «έβαλαν στόχο» έναν 8χρονο. Το ένα από αυτά, ένα 7χρονο αγόρι, άρχισε να ξυλοκοπά τον 8χρονο και στη συνέχεια μάλιστα, ανέβασε το βίντεο του ξυλοδαρμού στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης TikTok. Στο βίντεο φαίνεται ότι το θύμα ούρλιαζε από τον πόνο. Ο μικρός πήγε στο σπίτι του κλαίγοντας, περιέγραψε στην μητέρα του τι συνέβη, και εκείνη είδε το βίντεο με τον ξυλοδαρμό του παιδιού της και έσπευσε να βρει τον πατέρα του ανήλικου θύτη (μαθητή Β’ Δημοτικού).

Ο άνδρας έδειχνε να μην πιστεύει αυτό που είχε κάνει ο γιος του. Ζητούσε συνεχώς συγγνώμη, όμως η μητέρα του 8χρονου θύματος δεν την δέχτηκε. «Πώς είναι δυνατόν ένας 7χρονος να έχει κινητό και να έχει πρόσβαση στο TikTok; Να γνωρίζει να ανεβάζει βίντεο; Και πάνω από όλα… να ”σκηνοθετεί” ξυλοδαρμό συμμαθητή του για να έχει… views στα social media;» είναι τα βασικά ερωτήματα τα οποία θέτει η μητέρα, σχολιάζοντας παράλληλα: «Πρόκειται για το μιμητισμό σε όλο του το μεγαλείο!», εικάζοντας δηλαδή ότι η συμπεριφορά του παιδιού αποτέλεσε μίμηση της συμπεριφοράς κάποιου ενήλικου, την οποία είδε να εκτυλίσσεται μπροστά του.

Ο θείος του θύματος είπε στην ενημερωτική ιστοσελίδα της πόλης gnomip.gr : «Θεωρώ πως πρέπει να ακουστεί κάτι τέτοιο για να πάρουν το μήνυμα τους κάποιοι που φαίνεται πως δεν ασχολούνται όπως πρέπει έστω και αν είναι γονείς. Ο ανιψιός μου είχε μαυρισμένο και πρησμένο μάτι. Πρόκειται για οικογένεια που την ξέρουμε και, προς αποφυγήν σκόπιμων φημολογιών, να επισημάνω ότι δεν πρόκειται για Ρομά».

Ο πατέρας του 7χρονου επικαλέστηκε διάφορα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει το παιδί, τονίζοντας μάλιστα πως ακολουθεί οικιακή διδασκαλία. Η μητέρα του θύματος σκέφτεται να υποβάλει μήνυση και το παιδί –το οποίο βρίσκεται σε ακόμα πιο ευάλωτη θέση καθώς επιπλέον, έχει φύγει από τη ζωή ο πατέρας του– εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ. Μάλιστα όπως είπε, θα πρέπει η ΕΛ.ΑΣ. να παρέμβει και να κάνει συστάσεις, καθώς φοβάται βάσιμα, πως έπειτα από όλα αυτά, πιθανόν να υπάρξει και δεύτερο επεισόδιο στην ίδια γειτονιά.

