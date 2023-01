Πολιτική

Θεοδωρικάκος για Αστυνομία: Αμετάκλητη απόφαση η συνέχεια στην κάθαρση (βίντεο)

Τι δήλωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας λόγο για σκευωρίες και επιθέσεις εναντίον του.

Ξεκάθαρο μήνυμα έστειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος σχετικά με το ζήτημα των μεθοδεύσεων και των σκευωριών στους κύκλους πολιτικών και αστυνομίας.

Ακολουθεί η δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη:

«Η κάθαρση στην αστυνομία, για μας είναι προτεραιότητά στην πράξη. Όπως αποδείξαμε και στις πρόσφατες κρίσεις των αξιωματικών, με αιχμή την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, της οποίας ο Διοικητής δεν παρείχε ούτε καν τη στοιχειώδη ενημέρωση στον ίδιο τον υπουργό, για πολύ σοβαρές ποινικές υποθέσεις, που είχαν σταλεί σε αυτόν και αφορούσαν και ενδεχόμενες συναλλαγές κακοποιών με αστυνομικούς. Είναι αμετάκλητη απόφασή μας να συνεχίσουμε αυτή την κάθαρση, παρά τις μεθοδεύσεις εναντίον μας και τις σκευωρίες.

Επιτρέψτε μου, επίσης, να υπενθυμίσω στην αξιωματική αντιπολίτευση ότι στα χρόνια που κυβέρνησε τη χώρα έμειναν 183 δολοφονίες πολιτών ανεξιχνίαστες. Παραμένουν άγνωστοι οι δράστες, αποτελώντας ένα ανοιχτό τραύμα δικαιοσύνης και δημοκρατίας.Είναι ευθύνη μας να συνεχίσουμε να κάνουμε τα πάντα για να το αντιμετωπίσουμε».

