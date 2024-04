Ηράκλειο

Κρήτη - Καταγγελία: 13χρονος αλλοίωνε προσωπικές φωτογραφίες κοριτσιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς οι ανήλικες διαπίστωσαν τη δράση του με τις προσωπικές τους φωτογραφίες. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο νεαρός.

-

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε 13χρονο αγόρι από περιοχή του νομού Ηρακλείου, για φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών που παραποίησε (η μία είναι κάτω των 12 ετών και η έτερη κάτω των 15 ετών).

Το ίδιο το αγόρι ήταν που έδειξε στα κορίτσια το προϊόν του μοντάζ που είχε κάνει μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, χωρίς ωστόσο, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να έχει διακινήσει τις επίμαχες φωτογραφίες.

Τα κορίτσια του ζήτησαν να δουν τις εικόνες που είχε διαμορφώσει και κατόπιν προχώρησαν στην καταγγελία σε αστυνομικό τμήμα του νομού.

Σε βάρος του αγοριού ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, για κατοχή και διαβίβαση υλικού παιδικής πορνογραφίας ανηλίκων, και για παραβίαση προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας κατά συρροή με τη μορφή της κατοχής, επέμβασης, αλλοίωσης – και κοινολόγησης με διαβίβαση, και έχει παραπεμφθεί στον ανακριτή.

Ειδήσεις σημέρα:

Θεσσαλονίκη – ενδοοικογενειακή βία: Δάγκωσε και λήστεψε τη σύντροφο του

Δίκη Πισπιρίγκου - Δασκαλάκης για Μαλένα και Ίριδα: Τώρα είμαι σίγουρος για τις δολοφονίες τους

Τροχαίο - Κρήτη: Διασωληνώθηκε 18χρονος μοτοσικλετιστής μετά από σύγκρουση με ΙΧ