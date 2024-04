Χαλκιδική

Τροχαίο - Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο τούμπαρε στην Εθνική Οδό (βίντεο)

Κάτω από ποιες συνθήκες συνέβη το τροχαίο στην Εθνική Οδό.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών στο ύψος του Λακκώματος.

Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένα αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του περίπου στις 06:30 στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Από το τροχαίο δεν τραυματίστηκε κανείς. Οι δυνάμεις που έφτασαν άμεσα στο σημείο απεγκλώβισαν τη γυναίκα οδηγό, η οποία βρίσκεται ακόμη σε σοκ.

Η οδηγός προσπάθησε να αποφύγει σκύλο και διεκομίσθη ελαφρά τραυματισμένη στο νοσοκομείο

