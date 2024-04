Λάρισα

Λάρισα: “Σήκωσαν” πακτωμένο χρηματοκιβώτιο από κατάστημα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως έδρασαν κινηματογραφικά από το υπόγειο διπλανής πολυκατοικίας

-

Πακτωμένο χρηματοκιβώτιο επιχείρησης, στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, ξήλωσαν άγνωστοι δράστες, προχθές τα ξημερώματα, με λεία -σύμφωνα με πληροφορίες της «Ελευθερίας»- 15.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες στις 5 τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής, από την ανασφάλιστη είσοδο της διπλανής πολυκατοικίας, κατέβηκαν στο υπόγειο της οικοδομής και έτσι προσέγγισαν τη σιδερένια πόρτα της αποθήκης του διπλανού καταστήματος. Πόρτα που παραβίασαν στη συνέχεια με κάποιο μεταλλικό αντικείμενο.

Εκεί εντόπισαν και αφαίρεσαν ένα μικρό μεταλλικό χρηματοκιβώτιο, το οποίο ήταν πακτωμένο στον τοίχο της αποθήκης, χρηματοκιβώτιο το οποίο, μεταξύ άλλων, περιείχε περί τις 15.000 ευρώ.

Οι δράστες, εκμεταλλευόμενοι την ώρα και την ημέρα, διέφυγαν ανενόχλητοι. Την κλοπή ερευνά η Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Λάρισας.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 19 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα (Ακάθιστος Ύμνος)

OHE: “Όχι” των ΗΠΑ στην πλήρη ένταξη της Παλαιστίνης

Μέση Ανατολή - Πετρέλαιο: Μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές φέρνει η νέα ένταση