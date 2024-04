Αχαΐα

Πάτρα: αγόρι περιφερόταν μόνο του στους δρόμους

Ένα ανήλικο παιδί εντόπισαν αστυνομικοί το Σάββατο να περιφέρεται μόνο του στην οδό Ιασίου, στην περιοχή της Τέρψης στην Πάτρα.

Το αγοράκι, ηλικίας 6-8 ετών, έχει μεταφερθεί στο τμήμα ανηλίκων.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να επικοινωνήσουν μαζί του προκειμένου να συγκεντρώσουν στοιχεία για την ταυτότητα του ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24.News, αναμένεται μεταφραστής προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία.

Παράλληλα, οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των γονέων του παιδιού.

