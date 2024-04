Δωδεκανήσα

Κως: Μυστήριο με τον θάνατο βρέφους

Το ενός έτους περίπου βρέφος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστωθηκε ο θάνατός του.

Νεκρό βρέφος, περίπου ενός έτους, διακομίσθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο νοσοκομείο Κω μέσω ΕΚΑΒ.

Στο νοσοκομείο απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατος του.

Για τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να διενεργηθεί ιατροδικαστική εξέταση.

Οι γονείς του παιδιού ήρθαν στην Κω από την κεντρική Ελλάδα για την καλοκαιρινή περίοδο (έχουν ένα ακόμη παιδί και σύμφωνα με πληροφορίες η μητέρα είναι έγκυος).

Οι γονείς βρίσκονται υπό κράτηση από χθες στο αστυνομικό τμήμα του νησιού καθώς διεξάγεται έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του παιδιού

Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα.

Πηγή: aegeanews.gr

