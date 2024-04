Λασιθίου

Σητεία: Η “μαύρη χήρα” του καρδιολόγου καλείται να φύγει από την Κρήτη

Τι ζητεί το βούλευμα για τη χήρα του καρδιολόγου που κατηγορήθηκε για τη δολοφονία του.

Να εγκαταλείψει τη Σητεία όπου επέστρεψε μετά την πρόσφατη αποφυλάκιση της καλείται η χήρα του Χριστόδουλου Καλατζάκη. Με βούλευμα που εξέδωσε η Εισαγγελέας Εφετών Χαλκίδας, απαγορεύει στην 43χρονη χήρα να διαμένει στην Κρήτη όπου βρίσκονται οι συγγενείς του άτυχου καρδιολόγου, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα η εκδίκαση της αναίρεσης που έχει ζητήσει ο Άρειος Πάγος για την απόφαση του Εφετείου Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης με βάση την οποία έσπασε τα ισόβια.

Νέα δεδομένα δημιουργεί το βούλευμα της Εισαγγελέως Εφετών Χαλκίδας το οποίο αλλάζει τους όρους με τους οποίους αποφυλακίστηκε τον Δεκέμβριο η 43χρονη χήρα του καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλατζάκη ο οποίος δολοφονήθηκε στα Πιλαλήματα τον Οκτώβριο του 2017. Το Βούλευμα διατάσσει να απομακρυνθεί από τη Σητεία όπου βρίσκονται οι συγγενείς του άγρια δολοφονημένου καρδιολόγου, ο οποίος έπεσε νεκρός από τα χέρια του εραστή της. Του 42χρονου Βούλγαρου Αστυνομικού που έχει καταδικαστεί σε ισόβια.

Η απόφαση έγινε γνωστή την Παρασκευή και υπαγορεύει στη 43χρονη να μετακομίσει στην Αθήνα ώστε να μη έχει καμία συναναστροφή με την οικογένεια του θύματος. Άγνωστο παραμένει τι θα ισχύσει για το ανήλικο παιδί που έχει αποκτήσει η 42χρονη από τη Βουλγαρία με τον άτυχο καρδιολόγο, το οποίο είχε επικαλεστεί στην απολογία της στο Εφετείο Κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης ζητώντας την αποφυλάκιση της για να σταθεί στο πλευρό του.

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό τον περασμένο Νοέμβριο άλλαξε τα δεδομένα στην πρωτόδικη απόφαση με βάση την οποία η 43χρονη και ο εραστής της είχαν καταδικαστεί και οι δυο σε ισόβια.

Το εφετείο την έκρινε ένοχη όχι για ηθική αυτουργία αλλά για απλή συνέργεια, με συνέπεια αφού εξέτισε περίπου 5 χρόνια από την ποινή της, να αφεθεί ελεύθερη λίγες ημέρες μετά. Και για αυτό το σκέλος της υπόθεσης ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ασκήσει αναίρεση. Το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί εκ νέου σε δίκη η 43χρονη αναμένεται να κριθεί τον Οκτώβριο, όπως αναφέρει η συνήγορος της οικογένειας του άτυχου καρδιολόγου.

