Λασιθίου

Σητεία: Αποφυλακίστηκε η “μαύρη χήρα” του καρδιολόγου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το χρονικό της καταδίκης της γυναίκας που από τη Δευτέρα είναι εκτός φυλακής.

-

Εκτός φυλακής βρίσκεται από χθες Δευτέρα η 43χρονη χήρα του αείμνηστου καρδιολόγου Χριστόδουλου Καλαντζάκη ,η οποία έχει καταδικαστεί από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης σε κάθειρξη 15 ετών για συνέργεια στην πράξη της ανθρωποκτονίας του συζύγου της, τον Οκτώβριο του 2017

Η 43χρονη γυναίκα η οποία έχει εκτίσει σημαντικό μέρος της ποινής της, αφέθηκε χθες ελεύθερη υπό όρους κι έχει ήδη επιστρέψει στην αγκαλιά του παιδιού που είχε αποκτήσει με τον αδικοχαμένο γιατρό.

Ειδικότερα, η 43χρονη αποφυλακίστηκε με όρους, καθώς έχει εκτίσει τα 3/5 της ποινής της με ευεργετικό υπολογισμό και, σύμφωνα με πληροφορίες, εκδήλωση καλής διαγωγής εντός της φυλακής.

Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα έχει μείνει περίπου 5,5 χρόνια στη φυλακή. Από τον Οκτώβριο του 2017 (χρόνος τέλεσης του εγκλήματος) έως τον Μάρτιο του 2018 (οπότε κι αποφυλακίστηκε υπό όρους) κι από τον Φεβρουάριο του 2019 (οπότε κρίθηκε ένοχη με απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου) μέχρι χθες Δευτέρα.

Ισόβια και στους δύο πρωτόδικα

Η εκδίκαση της υπόθεσης σε πρώτο βαθμό είχε γίνει τον Φεβρουάριο του 2019 στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου, το οποίο έκρινε ομόφωνα ένοχους τόσο τη 43χρονη χήρα του αδικοχαμένου γιατρού, όσο και τον 42χρονο πρώην εραστή της: Και στους δύο επιβλήθηκε η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Το δικαστήριο είχε κρίνει ένοχο τον 42χρονο πρώην αστυνομικό, σύμφωνα με το κατηγορητήριο (ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση).

Αναφορικά με τη 43χρονη συμπατριώτισσά του, η Έδρα διαφοροποιήθηκε από το κατηγορητήριο, αλλά και από την εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί. Η 43χρονη είχε παραπεμφθεί να δικαστεί για την πράξη της άμεσης συνέργειας στην ανθρωποκτονία σε βάρος του συζύγου της, ενώ ο εισαγγελέας της Έδρας είχε προτείνει να μετατραπεί η κατηγορία που της είχε αποδοθεί από άμεση συνέργεια σε απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου μετέτρεψε την κατηγορία από άμεση συνέργεια στην ανθρωποκτονία σε ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία. Τελικά, τακτικοί και λαϊκοί (ένορκοι) δικαστές έκριναν ομόφωνα ένοχη τη 43χρονη για την πράξη της ηθικής αυτουργίας στην ανθρωποκτονία του άνδρα της και η χήρα του καρδιολόγου καταδικάστηκε - και αυτή - σε ισόβια κάθειρξη.

Ποινή 15 ετών από το Εφετείο

Εντούτοις, τον περασμένο Νοέμβριο, η υπόθεση εκδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Ανατολικής Κρήτης (Ηράκλειο). Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έκρινε ομόφωνα ένοχο τον 42χρονο πρώην αστυνομικό της βουλγαρικής αστυνομίας για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως είχε συμβεί και πρωτόδικα: Του επιβλήθηκε ισόβια κάθειρξη (συν ποινή φυλάκισης 4 ετών και 6 μηνών, αλλά και χρηματική ποινή 1.800 ευρώ για παραβάσεις περί όπλων) και θα παραμείνει πίσω από τα σίδερα της φυλακής.

Ωστόσο, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο διαφοροποιήθηκε από την πρωτόδικη απόφαση αναφορικά με τη 43χρονη γυναίκα από τη Βουλγαρία και την έκρινε ένοχη για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία, επιβάλλοντάς της τελικά ποινή κάθειρξης 15 ετών

Σε δήλωσή του στο neakriti.gr, ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης της 43χρονης, Διονύσης Βέρρας ανέφερε για την εντολέα του ότι «η Δικαιοσύνη υπήρξε μεγαλόψυχη κι επιεικής μαζί της. Ήρθε η ώρα να αναλάβει τις ευθύνες της απέναντι στο παιδί της. Στο χέρι της είναι να φανεί αντάξια της εμπιστοσύνης που της επέδειξε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών που την αποφυλάκισε».

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Μαθητές πυροβολούσαν με αεροβόλο μέσα από το σχολείο!

Έμφυλη βία: Πήδηξε από τον δεύτερο για να σωθεί από τη μανία του συντρόφου της

Κορονοϊός – ΠΙΣ: Διαφωνούν οι γιατροί για τον εμβολιασμό στα φαρμακεία