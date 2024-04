Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Καραμπόλα: Στρατιωτικό λεωφορείο και απορριμματοφόρο συγκρούστηκαν με 3 ΙΧ

Τροχαίο ατύχημα με την εμπλοκή στρατιωτικού λεωφορείου και απορριματοφόρου, συνέβη στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Καραμπόλα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν τις 7:00 το πρωί στο ύψος νταμαριών της Ευκαρπίας στο ρεύμα προς δυτικά, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκαν ένα στρατιωτικό λεωφορείο, ένα απορριμματοφόρο και τρία αυτοκίνητα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, από τη σύγκρουση έχει τραυματιστεί ελαφρά ένα άτομο.

