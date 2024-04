Θεσσαλονίκη: Μηχανή παρέσυρε και τραυμάτισε τροχονόμο

Θεσσαλονίκη

Ο τροχονόμος μεταφέρθηκε στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως.

Θύμα παράσυρσης από μηχανή έπεσε το πρωί της Πέμπτης ο τροχονόμος που ρύθμιζε την κυκλοφορία στη συμβολή των οδών Εγνατία με Εθνικής Αμύνης, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00.

Στο σημείο βρίσκονται δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον τροχονόμο και τον μεταφέρει στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τροχονόμος δεν έχει τραυματιστεί σοβαρά.

Ο οδηγός της μηχανής παρέμεινε στο σημείο.

