Θεσσαλονίκη

Κύκλωμα ναρκωτικών - ΑΠΘ: Ένοχοι κρίθηκαν δεκάδες κατηγορούμενοι

Ένοχους έκρινε το δικαστήριο τους δεκάδες κατηγορούμενους που είχαν συλληφθεί για διακίνηση μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στους χώρους του ΑΠΘ.

Ένοχοι κρίθηκαν οι 51 εκ των 60 κατηγορουμένων που είχαν συλληφθεί οι περισσότεροι εξ αυτών στη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. στους χώρους του ΑΠΘ στις 10 Δεκεμβρίου του 2018, ύστερα από παρακολούθηση 57 ημερών των εμπλεκομένων, που διακινούσαν μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών.

Είναι η μεγάλη υπόθεση, που είχε εισαχθεί να δικαστεί από τον Μάιο του 2020, όμως ήταν αδύνατον να γίνει αυτή η δίκη λόγω των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας.

Δεν βρισκόταν χώρος για να φιλοξενήσει τόσο τους 60 κατηγορουμένους όσο και τους συνηγόρους τους στα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

Υπήρχε, μάλιστα και η σκέψη να διεξαχθεί η δίκη σε αμφιθέατρο, τελικά όμως αναβλήθηκε και οι 28 κατηγορούμενοι, που ήταν προφυλακιστέοι αφέθηκαν ελεύθεροι λόγω παρέλευσης του 18μηνου, ανώτερου διαστήματος κράτησης.

Ωστόσο, τα 11 άτομα εξακολουθούν να είναι κρατούμενοι για άλλες αιτίες.

Το δικαστήριο διέκοψε το απόγευμα της Πέμπτης (25/4) στο στάδιο αναγνώρισης ελαφρυντικών στους κατηγορούμενους και την Παρασκευή αναμένεται να ανακοινωθεί η απόφαση επί των ποινών αφού έχουν κριθεί ένοχοι για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών μέσα σε εκπαιδευτικό ίδρυμα.