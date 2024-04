Ιωάννινα

Ιωάννινα: Ποινή φυλάκισης σε πρώην εισαγγελέα

Ποινή φυλάκισης 5 ετών στην τέως εισαγγελέα για τις χιλιάδες εξαφανισμένες δικογραφίες. Τι ισχυρίστηκε η ίδια.

Ποινή φυλάκισης 5 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Ιωαννίνων στην τέως εισαγγελέα Πρωτοδικών Κέρκυρας Μαρία Τατάκη, η οποία κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενη για κακουργηματική κατάχρηση εξουσίας κατ΄ αληθή πραγματική συρροή και για υπεξαγωγή δημοσίων εγγράφων κατά συρροή.

Παράλληλα, έκρινε αθώα την τέως αναπληρώτρια προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμματείας της Εισαγγελίας, κατηγορούμενη για συνέργεια στην κακουργηματική πράξη.

Η κυρία Τατάκη άσκησε έφεση στην απόφαση.

Την υπόθεση, είχε αποκαλύψει το 2019 η τότε εισαγγελέας Εφετών Κέρκυρας και τέως προϊσταμένη της, Βασιλική Χριστούλη, μετά από συστηματική έρευνα, κατόπιν καταγγελιών που έφταναν στο γραφείο της.

Η Μαρία Τατάκη, με ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στις 14 Απριλίου 2022, απολύθηκε από το Σώμα χωρίς δικαίωμα εργασίας.