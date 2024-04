Ηλεία

Πύργος: Γιατρός κατήγγειλε βιαιοπραγία από συνάδελφό της

Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, έχει ήδη διαταχθεί ΕΔΕ για το περιστατικό.

Μια επιστημονική διαφωνία ανάμεσα σε μια γυναίκα ιατρό και έναν άντρα συνάδελφό της, νωρίς το μεσημέρι της Πέμπτης στη νοσηλευτική μονάδα Πύργου, κατέληξε σε καταγγελία στην Αστυνομία για βιαιοπραγία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ilialive.gr οι δύο γιατροί λογομάχησαν λόγω διαφωνίας τους σε ιατρικό ζήτημα σε έντονους τόνους. Το επεισόδιο έλαβε διαστάσεις όταν σύμφωνα με τα καταγγελόμενα η γυναίκα ιατρός δέχθηκε φραστική επίθεση από τον συνάδελφό της και κορυφώθηκε όταν αυτός την έπιασε από τον καρπό του χεριού.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Αστυνομία αλλά και στη διοίκηση του Γ.Ν. Ηλείας.

Ο διοικητής του νοσοκομείου κ. Πολίτης τόνισε ότι “… η διοίκηση έχει προχωρήσει στη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων και έχει διαταχθεί ΕΔΕ για τη διερεύνηση του περιστατικού”.

