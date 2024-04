Δωδεκανήσα

Νίσυρος: Ένταλμα σύλληψης για τον αρχαιοφύλακα

Αστυνομικοί, μετά από το ένταλμα σύλληψης, αναζητούν τον άνδρα, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις με ανηλίκους

Ένταλμα σύλληψης εκδόθηκε για τον 62χρονο στη Νίσυρο ο οποίος κατηγορείται για προσβολή γεννητήσιας αξιοπρέπειας, αποπλάνηση παιδιών, απόπειρα βιασμού, πορνογραφία ανηλίκων και για

αγορά - κατοχή ναρκωτικών.

Όλα ξεκίνησαν τη Δευτέρα 15 Απριλίου, όταν μετά από τηλεφώνημα στο Αστυνομικό Τμήμα Νισύρου, από το Χαμόγελο του Παιδιού, καταγγέλθηκε πιθανή σεξουαλική παρενόχληση από τον 62χρονο εις βάρος

11χρονου αγοριού. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού ο πατέρας του 11χρονου αγοριού και κατήγγειλε ότι ο 62χρονος έδειξε στον 11χρονο, βίντεο με πορνογραφικό περιεχόμενο.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρα προσήχθη στο Α.Τ. Νισύρου ο 62χρονος και αφού ενημερώθηκε για την καταγγελία, παρέδωσε στους αστυνομικούς ένα tablet. Την επόμενη ημέρα το 11χρονο αγόρι μετέβη στην Κω, καθώς στη Νίσυρο δεν υπήρχε παιδοψυχολόγος, για να καταθέσει παρουσία του. Ο 11χρονος κατήγγειλε ότι ο 62χρονος κάλεσε τον ίδιο και άλλους 4 ανήλικους να πάνε στον χώρο όπου διαμένει, ενώ όταν ο άνδρας έμεινε μόνος με το παιδί, του έδειξε ένα ερωτικό βοήθημα και πορνογραφικό υλικό, μέσω ενός tablet.

Την Παρασκευή 19 Απριλίου ο κατηγορούμενος κάλεσε στο τηλέφωνο, γνωστό του αστυνομικό και του ζήτησε να πάει στον χώρο όπου διαμένει και να πάρει μια πλαστική σακούλα, η οποία περιείχε, μια πλαστική κούκλα σιλικόνης, δύο εσώρουχα και δύο ερωτικά βοηθήματα, ζητώντας του να πάει να τα κάψει. Ο αστυνομικός παρέλαβε την τσάντα και αμέσως την παρέδωσε στο Αστυνομικό Τμήμα Νισύρου. Την ίδια ημέρα, με την παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής, έγινε έλεγχος στον χώρο όπου διαμένει ο 62χρονος, με τους αστυνομικούς να βρίσκουν κρυμμένο ένα tablet.

Τις επόμενες ημέρες από την αστυνομία ελήφθησαν 12 καταθέσεις από ανήλικα θύματα και ακόμα 9 καταθέσεις από γονείς. Από τις καταθέσεις διαπιστώθηκε ότι από τον Απρίλιο του 2023 έως και τον Απρίλιο του 2024, ο 62χρονος, προσέγγιζε ανήλικους και τους προσκαλούσε, με διάφορες δικαιολογίες, στον χώρο όπου διαμένει.

Ο 62χρονος σύμφωνα με τις καταθέσεις, προέβαινε σε γενετήσιες πράξεις, επίδειξη των γεννητικών του οργάνων, σε επίδειξη πορνογραφικού υλικού, διέθετε κάνναβη στους ανήλικους, ενώ αποπειράθηκε να προβεί και σε γενετήσιες πράξεις με ανήλικο.

Πηγή: kosnews24.gr





