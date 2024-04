Ημαθία

Ημαθία: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης αλόγων για σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών

Πότε θα πραγματοποιηθεί η δίκη του και τι ισχυρίστηκε για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

Με την αυτόφωρη διαδικασία και με την κατηγορία της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 59χρονος ιδιοκτήτης αλόγων, που συνελήφθη σε περιοχή της Κ. Μακεδονίας, ύστερα από καταγγελία ότι προέβη σε θωπείες σε βάρος δύο ανήλικων μαθητριών γυμνασίου ενώ αυτές πραγματοποιούσαν ιππασία στη διάρκεια εκπαιδευτικής εκδρομής με το σχολείο τους.

Ο κατηγορούμενος πήρε αναβολή για να δικαστεί την επόμενη εβδομάδα και αφέθηκε ελεύθερος, με τον ίδιο να διατείνεται ότι είναι αθώος. Την καταγγελία έκανε ο διευθυντής του σχολείου και ακολούθησε η σύλληψη του 59χρονου (ιδιοκτήτη στάβλου με άλογα).

Οι δύο μαθήτριες, 15 και 13 ετών, εξετάστηκαν από παιδοψυχολόγο, στο πλαίσιο της αστυνομικής προανάκρισης, ενώ καταθέσεις έδωσαν και οι γονείς τους.

