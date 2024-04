Ημαθία

Καταγγελία - Ημαθία: Μαθήτριες δέχθηκαν σεξουαλική επίθεση, ενώ έκαναν ιππασία

Τι κατήγγειλαν οι ανήλικες, που θέλησαν να κάνουν ιππασία, στην διάρκεια σχολικής εκδρομής. Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης των αλόγων και του στάβλου.

Ιδιοκτήτης στάβλου στην περιοχή της Ημαθίας κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση σε βάρος δύο μαθητριών, οι οποίες κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής έκαναν ιππασία.

Τα κορίτσια ηλικίας 14 και 15 ετών, σε κατάσταση σοκ από την σεξουαλική επίθεση στην Ημαθία, ενημέρωσαν τους γονείς τους και εκείνοι με τη σειρά τους την Αστυνομία, με αποτέλεσμα ο δράστης να συλληφθεί.

Το περιστατικό φέρεται να εκτυλίχθηκε το πρωί της Τρίτης, στην Ημαθία.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ενημερωτικό σημείωμα της Αστυνομίας, που επικαλείται το newsit.gr, ο 59χρονος συνελήφθη μετά από καταγγελία του Διευθυντή του Γυμνασίου, καθώς «ο ανωτέρω τόπο και χρόνο κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής του Γυμνασίου, προέβη σε γενετήσιες πράξεις (θωπείες σε διάφορα μέρη σώματος), σε βάρος των ανηλίκων μαθητριών ενώ πραγματοποιούσαν ιππασία με άλογα ιδιοκτησίας του.

Ο δράστης με τη σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βέροιας.

Τα ανήλικα κορίτσια το απόγευμα της Πέμπτης (25.04.24) εξετάστηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου, ελήφθησαν καταθέσεις από γονείς των ανήλικων, ενώ προανάκριση για το συμβάν διενεργεί το Τ.Α. Νάουσας».

