Φθιώτιδα

Λαμία: Επεισοδιακή εκδρομή Δημοτικού - Τον “έστειλε” στο νοσοκομείο

Άσχημη ήταν η κατάληξη που είχε ο καβγάς μεταξύ δύο μαθητών δημοτικού ενώ βρισκόταν σε σχολική εκδρομή.

Σε αιματηρό επεισόδιο, κατέληξε ο καβγάς δύο μαθητών 11 και 12 ετών δημοτικού σχολείου της Λαμίας που είχαν πάει εκδρομή στο πάρκο της Αγίας Βαρβάρας, την Τετάρτη (24/4) το πρωί.

Λίγο μετά τις 12:30’ το μεσημέρι και με την αφορμή της εύρεσης μιας χελώνας, τα δύο παιδιά ήρθαν στα χέρια. Τελικά ο 12χρονος κατέληξε με σπασμένο δόντι και εκδορές στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας, από όπου ενημερώθηκε για το περιστατικό και η Αστυνομία.

Ο πατέρας του τραυματισμένου παιδιού υπέβαλλε έγκληση κατά παντός υπευθύνου, ενώ η υπόθεση διερευνάται πλέον και από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φθιώτιδας, καθώς ο Διευθυντής της Μάκης Γκούμας μόλις ενημερώθηκε για το συμβάν ξεκίνησε την προβλεπόμενη διαδικασία και πιθανότατα θα προχωρήσει σε ΕΔΕ αφού υπάρχει και τραυματισμός μαθητή.

Σε επικοινωνία που είχε το Lamiareport με τον πατέρα του παιδιού που κατέληξε στα επείγοντα του νοσοκομείου με σπασμένο δόντι και με εκδορές στο πρόσωπο, μας είπε: «Ζητώ να μάθω ποιος είναι υπεύθυνος γι’ αυτό που συνέβη στο παιδί μου. Ενημερωθήκαμε με μεγάλη καθυστέρηση από τους δασκάλους, οι οποίοι δεν ήξεραν και τι ακριβώς έγινε. Το παιδί μου έχει σπασμένο δόντι από γροθιά στο πρόσωπο και από ότι μου είπε ήταν πεσμένο στο έδαφος και το άλλο παιδί το κλωτσούσε στο κεφάλι. Έχει σημάδια και το είδε και ο ιατροδικαστής. Που ήταν οι δάσκαλοι όταν συνέβαιναν όλα αυτά; Το παιδί ήρθε στο σπίτι αιμόφυρτο και τρομοκρατημένο. Οι γιατροί μας είπαν να το παρακολουθούμε για 48 ώρες για τυχόν επιπλοκές. Πως θα στείλω το παιδί ξανά σε αυτό το σχολείο, μετά από όλο αυτό;»

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ η πλευρά του 11χρονου μαθητή που χτύπησε τον 12χρονο, υποστηρίζει ότι ο 12χρονος τον άρπαξε από το λαιμό και αντιδρώντας τον χτύπησε για να αμυνθεί.

Το θέμα ερευνά και η ΕΛ.ΑΣ. η οποία έχει σχηματίσει δικογραφία με τις καταθέσεις όλων των εμπλεκόμενων, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης του 12χρονου μαθητή που τραυματίστηκε.